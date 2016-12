Merkel: "Nessun taglio al debito greco" Slitta riapertura della Borsa di Atene

La Merkel ha poi sottolineato l'importanza di approvare le riforme concordate con la Grecia il più in fretta possibile così che il Paese possa "tornare velocemente in piedi". Riguardo poi all'ipotesi di una Grexit a tempo - cinque anni - avanzata dal ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble, che tanto ha fatto discutere, la cancelliera ha chiarito che, pur avendo affrontato l'ipotesi di una uscita della Grecia dalla moneta unica, "alla fine abbiamo deciso per questa opzione (il terzo programma di aiuti, ndr), che risultava chiaramente come quella giusta per gli altri Paesi dell'eurozona".



Slitta la riapertura della Borsa di Atene - Intanto la Borsa di Atene, ferma dal 29 di giugno in concomitanza con la chiusura delle banche del Paese, non riaprirà lunedì quando gli istituti di credito torneranno invece a riaprire i battenti. E' quanto afferma un portavoce alla Bloomberg senza fornire una data del ripristino delle operazioni.