Grecia, il Parlamento approva anche la seconda tranche di riforme

La decisione è arrivata nel giorno in cui la Bce, come aveva già fatto nei giorni scorsi, ha aumentato la liquidità d'emergenza fornita alla Grecia (Ela) di altri 900 milioni. Durante il dibattito in Aula, in piazza Syntagma si sono registrati attimi di tensione. In serata alcuni manifestanti, dopo essersi coperti il volto con passamontagna e caschi, hanno lanciato verso le forze di polizia alcune bottiglie e bombe carta.



Alla fine però il via libera è arrivato convinto, segnando un'importante tenuta per il partito del presidente del Consiglio: 230 sì, 63 no, 5 astenuti, 2 assenti. Il sì ha guadagnato altri 4 voti tra gli astenuti di Syriza del voto precedente. A sorpresa ha votato a favore anche l'ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, capovolgendo il no della scorsa settimana. Varoufakis ha spiegato di aver votato sì "soltanto per far guadagnare tempo al governo" e si è detto convinto che l'intesa con i creditori è destinata a fallire.



Tsipras: "Abbiamo lottato, vinceremo" - "Non abbiamo lottato per niente, abbiamo seminato e sono sicuro che vinceremo", ha detto il premier greco Alexis Tsipras prendendo la parola in Aula prima del voto. "Le forze conservatrici hanno avuto una vittoria di Pirro di fronte al popolo greco, ma hanno perso una cosa preziosa, la sensazione di governare l'Europa. Forse noi abbiamo accettato il compromesso perché non avevamo altre scelte, ma nessuno ci può attribuire l'appartenenza di questo programma", ha aggiunto.



Ue: "Secondo voto in tempo e soddisfacente" - Commissione Ue, Bce e Fmi hanno effettuato una "rapida valutazione" del voto di in Grecia e hanno concluso che "le autorità greche hanno attuato legalmente il secondo set di misure concordate con l'Eurosummit in tempo e in modo generalmente soddisfacente". Lo ha reso noto una portavoce della Commissione Ue.