Grecia fuori dalla crisi, Moscovici: "Questo è un momento storico"

"Quello che vediamo è un momento storico ed eccezionale, la crisi greca finisce stasera in Lussemburgo": così il commissario agli affari economici Pierre Moscovici al termine dell'Eurogruppo che ha sancito la fine del programma di "tutela" europeo per Atene. In otto anni la Grecia ha ricevuto oltre 273 miliardi di euro di aiuti nell'ambito di tre programmi di salvataggio, in cambio di riforme e misure di austerità spesso dolorose.