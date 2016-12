Fonti governo: non più di 1,5 miliardi per il pacchetto pensioni

Margini più stretti per il pacchetto pensioni: le risorse che il governo intende mettere sul tavolo per gli interventi in materia previdenziale, da inserire in manovra, ammonterebbero a un massimo di 1,5 miliardi di euro. Lo riferiscono fonti di maggioranza. In queste settimane si era parlato di uno stanziamento di 2 miliardi di euro, mentre per domani è fissato l'incontro decisivo con i sindacati.