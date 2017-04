Federalberghi: quasi 10 milioni di italiani in vacanza a Pasqua

Sono quasi 10 milioni gli italiani che hanno programmato di mettersi in viaggio per Pasqua, con un incremento del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2016. E' quanto emerge dai dati previsionali di Federalberghi, secondo cui il 93% sceglierà di rimanere in Italia mentre il restante 7% opterà per una località estera. E' in crescita anche il giro d'affari complessivo, che si attesta a quota 3,34 miliardi di euro (+3,6%).