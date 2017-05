Fatturato e produzione in crescita, così la ripresa del manifatturiero

Le previsioni per il 2017 fanno ben sperare, come già osservato di recente: secondo le stime di Intesa Sanpaolo e di Prometeia quest'anno il fatturato dell'industria manifatturiera si rafforzerà con una crescita dell'1,6% a prezzi costanti, per poi consolidarsi a ritmi di poco inferiori.



Tra il 2007 e il 2013, il peso dell’industria manifatturiera nella creazione di valore aggiunto in Italia è diminuito dal 17,7 al 15,5% del totale, a fronte di una contrazione in volume di quasi il 16% (fonte: Istat, ultimo Rapporto sulla competitività dei settori produttivi). I comparti più colpiti sono stati la metallurgia e la lavorazione dei minerali non metalliferi, mentre l'industria alimentare e quella dei beni strumentali hanno mantenuto più o meno inalterata la precedente posizione. Ma in questi ultimi casi rilevante è la vocazione all'esportazione.



Si è poi cominciato a osservare un recupero negli anni successivi, ma in generale il volume del valore aggiunto manifatturiero resta al di sotto di quello registrato nel 2007. L'industria manifatturiera in Germania, Francia, Italia e Spagna genera nel complesso un valore aggiunto di oltre 1.230 miliardi di euro (il riferimento dell'Istat è relativo al periodo compreso tra il quarto trimestre 2015 e il terzo trimestre 2016), pari a circa il 78% del totale UE, su valori stabili rispetto al picco del 2007.



Tuttavia, mentre il contributo della Germania è cresciuto dal 35,9 al 39,7%, in Italia si è ridotto dal 17,3 al 15,2% e Francia e Spagna hanno perso complessivamente due punti percentuali. Negli ultimi due anni, però, abbiamo anche assistito ad un netto miglioramento. La performance del valore aggiunto nella manifattura, lo scorso anno, è stata la migliore secondo un'elaborazione dell'Ufficio Studi della Confartigianato. E l'indice della produzione ha registrato livelli superiori a quelli registrati, ad esempio, in Germania.