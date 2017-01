Export, l'Italia cresce nel 2014: +2% Male solo le Isole, il crollo è del 13,8%

10:59 - Nel 2014 l'export è cresciuto in tutta Italia, con l'eccezione delle isole che invece sono calate del 13,8%. A fronte di un dato nazionale che l'Istat rileva del 2%, il Nord-Est registra la crescita più ampia (+3,5%), seguito dal Centro (+3,0%), dal Nord-Ovest (+2,2%) e dal Sud (+1,1%). Sull'export di Sicilia (-13,9%) e Sardegna (-13,6%) pesa invece il calo dei prodotti petroliferi raffinati.

Le regioni che contribuiscono di più all'incremento nazionale sono Emilia-Romagna (+4,3%), Lombardia (+1,4%) e Veneto (+2,7%). Bene soprattutto l'ultimo trimestre dell'anno che ha visto, rispetto ai tre mesi precedenti, le vendite sui mercati esteri in aumento per l'Italia nord-occidentale dell'1,4%, per quella nord-orientale del 3,7% e per quella centrale dell'1,6%, mentre sono in lieve flessione per le regioni meridionali e insulari, dove il calo è dello 0,3%.