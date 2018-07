Euro, Draghi: "Ora è più importante che mai che l'Ue resti unita"

Mentre si avvicina l'ora in cui cesserà il Quantitative easing da parte della Bce, Mario Draghi rassicura la Ue in un'audizione all'Europarlamento: "Questo non significa che cesserà la nostra politica monetaria espansiva". Il presidente della Bce auspica poi "un'adozione tempestiva delle riforme bancarie" ed esorta i Paesi dell'area euro dicendo che "in questi tempi di aumentate incertezze globali, è importante che l'Europa resti unita".

Il Quantitative easing, prosegue, "fa parte del nostro strumentario. Se ci sarà bisogno di questo strumento, lo riutilizzeremo. Adesso non vediamo alcuna condizione per un prolungamento del programma di acquisti di asset oltre le date già comunicate".



"Ci aspettiamo che i tassi di interesse della Bce restino ai livelli attuali almeno durante l'estate del 2019 e in ogni caso per tutto il tempo necessario a garantire che l'evoluzione dell'inflazione rimanga allineata con le nostre attuali aspettative di un percorso di aggiustamento sostenuto", sottolinea Draghi.



I "rischi al ribasso" per le prospettive economiche dell'Eurozona "riguardano principalmente la minaccia di un maggiore protezionismo", afferma ancora il presidente della Bce in audizione. "Un'Unione europea forte e unita può aiutare a cogliere i benefici dell'apertura economica proteggendo al tempo stesso i suoi cittadini contro una globalizzazione incontrollata", continua il banchiere centrale.



"Facendo un esempio, l'Ue potrebbe dare supporto al multilateralismo e al commercio globale, che sono stati i capisaldi della crescente prosperità economica negli ultimi sette decenni. Ma per avere successo al di fuori, l'Ue richiede istituzioni solide e una sana governance economica in patria", spiega il presidente della Bce.