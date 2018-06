La Bce prepara la fine del Quantitative easing: ecco cosa rischia l'Italia

La Bce prepara il terreno per la fine del quantitative easing e aggiunge nuove incertezze in un mercato già in tensione per le incognite sui dazi e i timori per le prime mosse del nuovo esecutivo Lega-M5s. Il 14 giugno a Riga si terrà la riunione chiave per il timing con cui azzerare gli acquisti di Bond. A confermarlo è Peter Praet, membro del comitato esecutivo della Bce: "È chiaro che la prossima settimana il consiglio direttivo dovrà fare questa valutazione, se i progressi fatti finora sono stati tali da richiedere una graduale uscita dai nostri acquisti netti".