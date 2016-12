Def, bozza: "Con la crescita ci saranno più lavoro e meno disoccupati"

14:17 - La politica economica del governo è orientata a "irrobustire" la ripresa, che porterà "un deciso recupero dell'occupazione nel prossimo triennio". E' quanto si legge nella bozza del Def: il quadro programmatico prevede il tasso di disoccupazione in calo al 12,3% quest'anno (dal 12,7% del 2014), all'11,2% nel 2017 e fino al 10,5% nel 2019.

Nel dettaglio il quadro programmatico prevede un tasso di disoccupazione al 12,3% nel 2015, all'11,7% nel 2016, all'11,2% nel 2017, al 10,9% nel 2018 per arrivare al 10,5% nel 2019.



"Possibile più crescita per il taglio delle tasse" - Le stime del Def "riflettono valutazioni prudenziali" ma a settembre, con la nota di Aggiornamento "il governo non esclude che sia possibile indicare un tasso di crescita più elevato" che "offrirebbe margini più ampi per la riduzione della pressione fiscale", si legge nella premessa del Def, nella bozza esaminata in Consiglio dei ministri.



"Tagliando" annuale su sconti fisco, via i doppioni" - Arriva il "tagliando annuale" degli sconti fiscali: nella bozza del Def si spiega che si introduce il "rapporto annuale" sulle detrazioni, per "identificare" quelle "non giustificate" o "che costituiscono una duplicazione" per "eliminarle o riformarle", fatte salve alcune priorità come quelle da lavoro dipendente o per carichi familiari.



Padoan: "Parole d'ordine è meno tasse e più lavoro" - "Le parole d'ordine sono meno tasse e più lavoro", ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan dopo che martedì il Cdm ha fatto il primo esame preliminare del Def. Padoan ha di nuovo assicurato che non ci saranno aumenti della pressione fiscale perché "i rischi saranno eliminati".