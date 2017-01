Crisi, Pil a crescita zero nel trimestre Istat: ai minimi degli ultimi 15 anni

12:58 - Crescita zero per il Pil italiano nel quarto trimestre del 2014 rispetto al trimestre precedente. I dati diffusi dall'Istat confermano così le stime sul dato congiunturale diffuse a metà febbraio. Viene però rivista al ribasso la variazione su base annua, che passa dal -0,3% al -0,5% (dati corretti per gli effetti di calendario).

Quarto trimestre 2014 al minimo da 15 anni - Il 2014 è il terzo anno consecutivo in cui il Prodotto interno lordo risulta in flessione. Tra l'altro, il livello toccato dal Pil italiano nel quarto trimestre del 2014 risulta il più basso dallo stesso trimestre del 1999, ovvero da 15 anni.



Segno positivo solo a metà 2013 - Nella revisione Istat della serie storica sul Pil spunta pero un segno più in termini congiunturali, un debole +0,1% che si registra nel terzo trimestre del 2013 e che segnala una breve pausa nella lunga recessione che stiamo vivendo. Una risalita durata però molto poco. Subito dopo quel trimestre infatti il Pil torna piatto per essere seguito da diversi segni meno fino al nuovo stop alla recessione, confermato dalla crescita zero nell'ultimo trimestre 2014.



Spesa famiglie, avanti con una lenta ripresa - Un dato lievemente positivo viene dalla spesa delle famiglie, che continua la sua lenta risalita. Nel quarto trimestre del 2014 si segna infatti un aumento dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% su base annua. Si tratta del sesto dato positivo in termini congiunturali.



La casa riparte: 2014 a +1,8% - Dopo sette anni di flessione, le compravendite immobiliari nel 2014 tornano in positivo con una crescita dell'1,8% rispetto al 2013, secondo i dati dell'Agenzia delle entrate. Nel quarto trimestre l'aumento risulta pari al 5,5%.



Crolla l'agricoltura - Chiude l'anno in profondo rosso l'agricoltura, che nell'ultimo trimestre del 2014 perde in termini di valore aggiunto il 4,4% sul trimestre precedente e il 6,9% su base annua.