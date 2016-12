Crisi, Inps: crolla la cassa integrazione Domande di disoccupazione a -15%

12:31 - A marzo sono state presentate in totale 118.786 domande di disoccupazione, il 15,5% in meno rispetto alle 140.571 dello stesso mese del 2014. Lo rende noto l'Inps, indicando che ci sono state 86.316 richieste di Aspi (Assicurazione sociale per l'impiego), 27.846 di mini Aspi, 263 tra disoccupazione ordinaria e speciale edile e 4.361 di mobilità.

Crollano le ore di "cassa" - Giù anche le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni, scese del 36,9% rispetto ad aprile 2014. A pesare è soprattutto il crollo della cig in deroga, che perde il 77,3% sull'anno, secondo i numeri dell'Inps. Nel confronto con marzo, i dati destagionalizzati evidenziano invece un aumento del 3,6% per il totale degli interventi di cassa integrazione.



Inps: "Pochi stanziamenti" - Considerando solo gli interventi in deroga, l'Istituto di previdenza ricorda infatti che "come noto risentono dei fermi amministrativi per carenza di stanziamenti": in particolare le ore autorizzate ad aprile sono state 4,2 milioni, il 77,3% in meno rispetto ai 18,6 milioni autorizzati ad aprile 2014.



Le ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria sono invece state 19,5 milioni: ad aprile 2014 eravamo a quota 22,5 milioni. C'è stata quindi una diminuzione tendenziale del 13,6%. In particolare, la flessione è risultata del 9% nel settore Industria e del 23,9% nel settore Edilizia.



Infine, il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate, sempre ad aprile, è stato di 37,4 milioni, il 32,8% in meno rispetto ad aprile 2014, quando c'erano state 55,6 milioni di ore. Nel complesso, ad aprile 2014 erano state autorizzate 96,7 milioni di ore di cassa integrazione guadagni.