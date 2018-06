Confcommercio, Mattarella:impegno comune stabilità e tutela risparmi

"Serve una forte responsabilità comune per consolidare la fiducia di famiglie, imprese, risparmiatori e investitori, condizione necessaria per la stabilità, la tutela dei risparmi e il proseguimento di una fase favorevole. Così il Capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio all'Assemblea di Confcommercio. "Occorre un impegno condiviso per favorire l'imprenditorialità e le prospettive di sviluppo", ha aggiunto il Capo dello Stato.