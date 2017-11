Borsa, Milano apre in negativo: Ftse Mib perde lo 0,27%

Avvio negativo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,27% a 21.755 punti. Tra i titoli in luce Fca, che guadagna oltre il 4% dopo le indiscrezioni su un interesse di Great Wall per il marchio Jeep esplicitate dal presidente del gruppo cinese. Partenza con il segno meno anche per le altre principali Borse europee: a Francoforte il Dax scivola dello 0,50%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,47% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,31%.