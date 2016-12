Bollettini postali? Si potranno pagare anche in farmacia

In farmacia non più solo medicinali, ma anche bollette. E' "Farmacia 4.0", il progetto presentato a Pharmevolution , la convention di tre giorni dedicata alla farmaceutica che si è svolta a Catania . I bollettini postali potranno essere pagati con il Pos al banco. "E' una sfida per puntare a erogare prestazioni aggiuntive al cittadino - ha affermato Gioacchino Nicolosi , vicepresidente di Federfarma - sempre in un'ottica di servizio per la comunità". Ad ogni modo, non è ancora stata definita una data di attivazione del progetto.

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Igea Banca e il gruppo fiorentino Bassilichi, sembra vicina ed è, infatti, già pronta a partire. I farmacisti di tutta Italia presenti alla convention - che ha registrato 5.000 ingressi qualificati e 80 espositori - sono rimasti entusiasti del progetto.



Gli ideatori del progetto Farmacia 4.0 stanno pensando anche ad altri servizi aggiuntivi da poter fornire ai cittadini: il prossimo passo dovrebbe essere il pagamento dei ticket sanitari.



Ai farmacisti verranno forniti un POS, un lettore barcode e una minitastiera. “Non si tratta di entrare in concorrenza con altre categorie, cui finora è stato demandato il pagamento dei bollettini – spiega Nicolosi - ma di offrire un servizio alle fasce più deboli della popolazione che potranno così rivolgersi alla farmacia più vicina a casa, in qualunque ora della giornata e persino nei giorni festivi, evitando lunghe attese agli sportelli postali”.



Il pensiero va soprattutto agli anziani dei piccoli borghi: "Non dimentichiamo che le farmacie rurali e quelle dei piccoli centri sono spesso l’unico presidio sociosanitario rimasto in comuni che, in un’ottica di spending review, hanno subìto il taglio degli uffici postali - afferma ancora Nicolosi - In questi centri, dove il 90% della popolazione è costituito da anziani, pagare la bolletta dell’Enel, del gas o anche una multa, può diventare un problema reale. L’obiettivo è risolvere queste difficoltà attraverso la capillare rete delle farmacie, che in Italia conta oltre 18.200 punti aperti al pubblico tutti i giorni, 24 ore su 24, con il sistema della turnazione”.