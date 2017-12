Boeri: "L'indennità di accompagnamento va graduata sui redditi"

L'indennità di accompagnamento andrebbe graduata in base alle necessità di assistenza del soggetto e ai redditi sui quali può contare. A indicarlo è il presidente dell'Inps, Tito Boeri, spiegando che "è sbagliato" il sistema attuale per cui l'indennità di accompagno "o si percepisce o non si percepisce" senza che ci sia alcuna gradualità nella misura. Per Boeri andrebbe rivista la misura con un piano di medio periodo.