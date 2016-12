BlackBerry "spegne" il cellulare: stop alla produzione, l'attenzione si sposta sui software

La società produttrice di telefoni BlackBerry dice "stop" alla produzione dei cellulari che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. L'azienda canadese ha infatti deciso di concentrarsi unicamente sullo sviluppo di software e servizi . La produzione sarà gestita in subappalto da un'azienda indonesiana, che potrà realizzare e distribuire i dispositivi.

Un punto di svolta - L'amministratore delegato di BlackBerry, John Chen, ha dichiarato che questa decisione permetterà all'azienda di risparmiare e di concentrare i suoi sforzi sullo sviluppo di software e dei servizi di sicurezza. "Le fondamenta finanziarie sono solide e l'orientamento verso il software sta guadagnando slancio. La strategia sta raggiungendo un punto di svolta", ha sottolineato Chen.



Conti, peggio del previsto - I conti di BlackBerry non sono in buona salute. Il fatturato è calato da 490 a 334 milioni di dollari, e il produttore canadese di smartphone ha totalizzato 372 milioni di dollari di perdite nette (-71 centesimi per azione), contro l'utile per 51 milioni (24 centesimi per azione), dello stesso periodo del 2015. Escludendo le voci straordinarie, il gruppo è arrivato al break even, contro le attese degli analisti che avevano previsto scenari più rosei.