Benzina sopra 1,6 euro al litro, un pieno costa il 5-8% in più rispetto al 2017

Le tensioni in Medio Oriente pesano, le nubi che si addensano sui rapporti con l'Iran contribuiscono ad alzare le quotazioni come anche l'estensione dei tagli decisi dall'Opec.



Secondo i dati del ministero dello Sviluppo economico il prezzo medio aggiornato al 14 maggio è di 1,606 per la verde, di 1,483 per il diesel. Un pieno di benzina di un'auto di media cilindrata costa dunque oltre 80 euro, ce ne vogliono 74 per un diesel. Un anno fa servivano rispettivamente 76 e 68 euro, il 5 e l'8% in meno. Quotidiano energia fa notare che oggi al self la benzina costa in media 1,615 euro mentre al servito la media è di 1,739 euro.



La corsa del petrolio non ha effetto solo sulle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi dell'area del Mediterraneo, ma anche sulla domanda generale: l'Agenzia internazionale dell'energia ha infatti rivisto al ribasso le stime dei consumi per il 2018 spiegando che "la recente impennata dei prezzi si farà sentire".



Il Codacons teme "la speculazione che potrebbe configurare una forma di aggiotaggio" e chiede ai Nas "di attivarsi per verificare come sia possibile che il prezzo alla pompa aumenti al solo annuncio di tensioni in Medio Oriente".