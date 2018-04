L'inquinamento prodotto dalle auto a benzina supera quello dei diesel

La prima volta dal 2010Le emissioni di anidride carbonica prodotta dalle auto a benzina hanno superato quelle provenienti dalle nuove diesel. E' la prima volta in 8 anni, ciò da quando è iniziata la misurazione. A riferirlo è l'Associazione Europea dei costruttori di auto (Acea), in base a dati della stessa associazione e dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (Eea). In generale, l'inquinamento prodotto dalle auto è cresciuto dello 0,4% rispetto al 2016. In particolare sono due i Paesi europei a dover fare più attenzione: Olanda e Polonia, oltre ai maggiori compratori e produttori di auto come Regno Unito, Francia e Germania. Il punto, però, non è che la benzina inquini più del diesel, ma che le vendite di auto con quel tipo di carburante sono aumentate. "Come mostrano i dati, il passaggio da diesel a benzina ha comunque provocato un aumento delle emissioni", ha detto il segretario generale dell'Acea, Erik Jonnaert. "Guardando al futuro, questo potrebbe diventare un problema non solo nel 2030, ma già nel 2020".