Bankitalia sui bond subordinati: "Vietarne la vendita agli sportelli"

Dopo la vicenda degli obbligazionisti finiti sul lastrico in seguito al fallimento delle quattro banche, il direttore generale di Banca d'Italia Salvatore Rossi dice che "è necessario vietare la vendita di prodotti come le obbligazioni subordinate allo sportello". E spiega che "per Banca Etruria, come per altre banche, è stato impossibile trovare una soluzione di mercato" a causa dei "problemi di crediti deteriorati".