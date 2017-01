Auto, Fca vola in Europa con Alfa Romeo: +14,4% nel 2016

Fca vola in Europa nel 2016 e chiude con 977.594 immatricolazioni, il 14,4% in più del 2015, un incremento nettamente maggiore a quello del mercato (+6,5%). In crescita tutti i brand, in particolare Alfa Romeo che segna un +16,4%. La quota del gruppo sale dal 6,2 al 6,7%. Bene anche a dicembre: Fca ha venduto 72.280 auto, con una crescita del 13,4% a fronte di un incremento del mercato del 3,2%.

In particolare incremento del 26,8% in Spagna rispetto al +10,9% del mercato. In Italia la crescita è stata del 18,5% mentre in Francia del 13,2% rispetto al +5% del mercato transalpino. Meglio del mercato anche in Germania dove Fca ha registrato un incremento dell'8,5% a fronte del 4,5% del mercato.



Fca rileva inoltre che il 2016 è stato un altro anno record per il brand Jeep che grazie a 105mila immatricolazioni ha ottenuto il miglior risultato di sempre in Europa con un +19% sul 2015. Panda e 500 dominano il segmento A con una quota di emrcato del 29,4% mentre la 500L è la più venduta del suo segmento con 81mila immatricolazioni e una quota del 25,5% e trend positivo anche per la 500X che mostra un balzo del 42%.



Il 2016 è stato molto positivo anche per il marchio Maserati che ha immatricolato in Europa oltre 7.900 auto con un incremento del 29,8% rispetto all'anno precedente.