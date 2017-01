Fiat Melfi, al lavoro i tre operai licenziati

foto Ap/Lapresse Correlati Marchionne: pronti a maxi investimento 11:58 - Dovranno presentarsi in fabbrica martedì mattina i tre operai della Fiat di Melfi licenziati nel 2010 e reintegrati definitivamente dalla Corte di Cassazione a luglio. Fra loro vi è anche il senatore Giovanni Barozzino, eletto a febbraio nelle liste di Sel e componente della Commissione Lavoro. - Dovranno presentarsi in fabbrica martedì mattina i tre operai della Fiat di Melfi licenziati nel 2010 e reintegrati definitivamente dalla Corte di Cassazione a luglio. Fra loro vi è anche il senatore Giovanni Barozzino, eletto a febbraio nelle liste di Sel e componente della Commissione Lavoro.

Oltre a Barozzino, arriveranno alle ore 8 allo stabilimento anche Antonio Lamorte e Marco Pignatelli. Saranno accolti da un presidio della Fiom di Basilicata, allestito per rievocare la vicenda e sottolineare il valore dello sforzo sostenuto per contrastare la tesi della Fiat, che licenzio' i tre ritenendoli responsabili di aver bloccato un carrello contenente materiale durante uno sciopero notturno. Il carrello era diretto a operai che non avevano aderito allo sciopero.



Barozzino, Lamorte e Pignatelli hanno ricevuto ciascuno una lettera di convocazione in fabbrica, per le ore 8 di domattina: è probabile che siano previste visite mediche e la comunicazione definitiva del rientro al lavoro, compreso il primo turno. Nella lettera a Barozzino vi è un riferimento legislativo alla scelta che il senatore farà di restare a Palazzo Madama.