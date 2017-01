Ue: "In Italia la politica frena la ripresa L'incertezza rallenta economia e investimenti"

foto Ap/Lapresse Correlati Deficit, Saccomanni rassicura Rehn 15:32 - "Nel caso dell'Italia, dove l'economia mostra ancora segni di debolezza, l'incertezza politica frena gli investimenti e la ripresa, che è molto necessaria". Ne è convinto il commissario Ue agli Affari economici, Olli Rehn, che lo ha detto nel corso di un'audizione alla Commissione bilancio del Senato. Rehn ha quindi spiegato che "la procedura di deficit eccessivo per l'Italia è chiusa, ma l'Italia dovrà onorare gli impegni assunti". - "Nel caso dell'Italia, dove l'economia mostra ancora segni di debolezza, l'incertezza politica frena gli investimenti e la ripresa, che è molto necessaria". Ne è convinto il commissario Ue agli Affari economici, Olli Rehn, che lo ha detto nel corso di un'audizione alla Commissione bilancio del Senato. Rehn ha quindi spiegato che "la procedura di deficit eccessivo per l'Italia è chiusa, ma l'Italia dovrà onorare gli impegni assunti".

Rehn ha poi strigliato Roma per l'abolizione dell'Imu, spiegando che tale provvedimento "ha suscitato e scuscita preoccupazioni, rispetto allo spostamento degli oneri fiscali dai fattori produttivi verso altri cespiti" e aggiungendo che "sarà nostro dovere verificare la service tax". Il commissario ha poi avvertito che, nel caso in cui l'Italia torni a sforare la soglia del 3% del deficit, Bruxelles "dovrà riaprire la procedura di disavanzo eccessivo: l'Italia ne è pienamente consapevole".



"Spread, un segnale d'allarme l'Italia sopra la Spagna" - Rehn ha poi sottolineato che il premio di rendimento pagato dai titoli di Stato italiani, che ha superato quelli spagnoli, è "un segnale d'allarme", che sottolinea l'importanza di un debito sostenibile e di un governo stabile.



"Italia come la Ferrari: ci vuole un motore più competitivo" - "Come la Ferrari, l'Italia incarna grande tradizione, stile e capacità tecnica, però per poter vincere bisogna avere un motore più competitivo ed essere sempre pronti a cambiare e ad adeguarsi", ha ripreso Rehn, che di nazionalità è finlandese. E infatti, proprio a proposito del pilota suo connazionale, Kimi Raikkonen, ha aggiunto: "Spero che sia fonte di ispirazione per l'Italia e mi auguro che Roma guidi con entrambe le mani sul volante e rimanga fermamente in pista".



"Troppi senza lavoro" Il commissario ha sottolineato che Grecia, Spagna e Italia meridionale sono le aree economiche dell'eurozona dove la disoccupazione ha raggiunto livelli "troppo elevati" e per questo in tali Paesi servono riforme pro-crescita.



"Mi congratulo - ha poi concluso - con l'Italia per gli sforzi intrapresi e la riuscita del salvataggio della Costa Concordia".