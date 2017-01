Deficit, Saccomanni rassicura Rehn

foto LaPresse Correlati Ue: "In Italia la politica frena la ripresa L'incertezza rallenta economia e investimenti" 14:30 - Il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, ha incontrato il commissario degli Affari economici Ue, Olli Rehn. Lo riferisce il Tesoro, aggiungendo che Saccomanni ha confermato che nella nota di aggiornamento al Def e nella legge di stabilità 2014, "sarà ribadito l'impegno dell'Italia a contenere il deficit nel limite del 3% del Pil". - Il ministro dell'Economia,ha incontrato il commissario degli Affari economici Ue,Lo riferisce il Tesoro, aggiungendo che Saccomanni ha confermato che nella nota di aggiornamento al Def e nella legge di stabilità 2014, "saràdell'Italia a contenere il deficit nel limite del".

Con Rehn, Saccomanni ha quindi discusso di come poter sfruttare al meglio le leve economiche e finanziarie per le misure in favore del rilancio economico, leve a disposizione dei Paesi che non sono sotto procedura d'infrazione per deficit eccessivo.



Da tempo il presidente del Consiglio, Enrico Letta, e Saccomanni pongono l'accento sui margini di manovra maggiori rispetto gli attuali che il nostro Paese avrà a disposizione a partire dal 2014 e che potranno essere sfruttati già con la prossima legge di Stabilità di metà ottobre.