foto Ap/Lapresse

06:00

- L'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, starebbe lavorando a una manovra da 20 miliardi di dollari per acquistare il controllo del 100% di Chrysler e quotare a Wall Street la società che nascerà dall'unione con Fiat. Una transazione "complicata", secondo il Wall Street Journal che dà la notizia, che ha spinto Marchionne a contattare Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank e altri istituti per un potenziale finanziamento.