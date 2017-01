Scioperi anti-austerity, tutta Europa in piazza

foto Ansa Correlati Sciopero in tutta Italia, tensioni e disordini

Disordini a Madrid

La mappa degli scioperi 12:22 - La Confederazione europea dei sindacati (Ces) ha indetto per oggi in Europa una giornata di mobilitazione in tutti i Paesi contro la politica di austerity. La protesta esplode soprattutto in Spagna, dove si contano già 62 arresti e 34 feriti. Grande adesione alle manifestazioni anche in Grecia e Portogallo. Trasporti bloccati in Spagna e in Portogallo. - La Confederazione europea dei sindacati (Ces) ha indetto per oggi in Europa una giornata di mobilitazione in tutti i Paesi contro la politica di austerity. La protesta esplode soprattutto in Spagna, dove si contano già 62 arresti e 34 feriti. Grande adesione alle manifestazioni anche in Grecia e Portogallo. Trasporti bloccati in Spagna e in Portogallo.

Uno sciopero generale è stato indetto sia in Spagna che in Portogallo, Paesi pesantemente colpiti dalla crisi (uno spagnolo su quattro è disoccupato), e anche in Grecia - dopo lo sciopero di 48 ore della settimana scorsa mentre il parlamento votava nuovi tagli - sono previsti cortei e dimostrazioni.



Disordini si sono registrati in Spagna, sopratutto a Madrid, dove alcuni incidenti hanno causato 32 arresti e 12 feriti, tra cui 4 agenti.



In Italia l'epicentro simbolico delle varie iniziative è Terni dove il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, parteciperà alla manifestazione che partirà in mattinata dai cancelli della ThyssenKrupp, mentre sono state esonerate dallo sciopero le città toscane ed umbre colpite dal maltempo.



Proteste e manifestazioni sono previste anche in Belgio, Germania, Francia, Gran Bretagna e alcuni Paesi dell'Est.