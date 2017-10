Arriva dl fiscale, torna rottamazione per cartelle 2017

Roma, Palazzo Chigi, Sala Consiglio dei Ministri © Presidenza del Consiglio dei Ministri-Foto S.Migliore

Arriva la prima tranche della Manovra 2018, oggi all'esame del Consiglio dei ministri. Si tratta di un decreto destinato ad accompagnare la legge di bilancio, in agenda per lunedì. Al centro, varie misure fiscali che garantiranno parte delle coperture, tra cui la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle e delle liti con il Fisco.