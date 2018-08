Argentina: la Banca centrale alza i tassi al 60%, sono i più alti al mondo

Il capo di gabinetto del governatore Macri, Marcos Pena, aveva cercato di rassicurare i mercati prima dell'intervento della Banca centrale: "Non ci troviamo di fronte a nessun fallimento economico. Questa è una trasformazione, non un fallimento. Durante la trasformazione possono esserci momenti più difficili e momenti in cui tutto sembra andare bene". Le sue parole, però, non hanno sortito alcun effetto.



Le tensioni in Argentina vanno inoltre ad aumentare le pressioni sui mercati emergenti. La lira turca è in calo di oltre il 5,5% sui timori per l'economia e i mercati finanziari. Il rand sud africano perde il 2% e il peso messicano l'1%. Il peso argentino è la valuta con la peggior performance al mondo nel 2018, avendo già perso oltre il 50% nei confronti del dollaro dalla fine del 2017.