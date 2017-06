Amazon acquista i supermercati bio Whole Food: accordo da 13,7 miliardi

Amazon ha acquistato la catena di supermercati bio Whole Food per 42 dollari per azione. L'accordo, in contanti, è valutato 13,7 miliardi di dollari. L'azienda continuerà a operare come marchio separato da Amazon, entrata anche nel settore degli alimentari. "Whole Foods piace a milioni di persone perché offre i migliori alimenti organici e naturali, rendendo divertente il mangiare salutare", spiega Jeff Bezos, il numero uno di Amazon.

"Questa partnership presenta un'opportunità per massimizzare il valore per gli azionisti di Whole Foods, ampliando la nostra missione e offrendo la più alta qualità, esperienza e innovazione ai nostri clienti". Lo ha detto John Mackey, fondatore e amministratore delegato di Whole Foods, che resterà alla guida della società una volta che l'operazione sarà completata. La transazione da 13,7 miliardi di dollari, incluso il debito, sarà completata nella seconda metà del 2017.



Da inizio anno il titolo Whole Foods ha aggiunto il 7,48% e nell'ultimo anno è salito del 6,9%. Amazon da gennaio ha aggiunto il 28,5% e in 12 mesi il 35% raggiungendo una capitalizzazione di 460,8 miliardi di dollari contro quella di 10,6 miliardi di Whole Foods.



Bezos verso il sorpasso su Gates - Jeff Bezos, che controlla il 17% di Amazon, si appresta a diventare l'uomo più ricco del mondo, superando Bill Gates. I prezzi delle azioni del colosso americano sono più che triplicati dal 2015, aumentando la sua ricchezza di 50 miliardi di dollari a un totale di 83 miliardi di dollari, solo sette in meno rispetto al paperone mondiale Bill Gates, il più ricco al mondo per 18 degli ultimi 23 anni.