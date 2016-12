Almaviva chiude call center di Roma e Napoli: oltre 2.500 esuberi

Nel corso del vertice convocato a Palermo tra Almaviva Contact e sindacati, l'azienda ha comunicato la decisione di avviare una nuova fase di ristrutturazione, la chiusura delle sedi di Roma e Napoli e annunciato 2.511 esuberi: 1.666 a Roma e 845 a Napoli.



Secondo i sindacati, le procedure di licenziamento nella sede partenopea e in quella della romana partono immediatamente. Gli esuberi non riguardano, invece, i due call center di Palermo, dove nei giorni scorsi l'azienda ha però annunciato il trasferimento di 150 operatori del call center dal capoluogo siciliano a Rende in Calabria dal 24 ottobre, per via della scadenza, da dicembre, di una commessa Enel.



Con l'apertura della ristrutturazione aziendale, Palermo diventerebbe la sede nella quale concentrare in via prioritaria le attività aziendali.