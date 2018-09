Alitalia, Di Maio: "L'ingresso dello Stato non è più un tabù"

"Lo Stato che entra nelle aziende non è più un tabù". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio parlando del futuro di Alitalia. "La prima cosa che mi viene in mente è che bisogna investire sui voli a lungo raggio ed è chiaro che una delle destinazioni non può che essere la Cina", ha sottolineato il ministro del Lavoro precisando che la compagnia aerea sta "registrando una controtendenza in positivo in questi ultimi mesi".