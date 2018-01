Alitalia, Air France-Klm smentisce le voci: "Nessuna offerta d'acquisto"

Il gruppo Air France-Klm smentisce formalmente di aver presentato un'offerta per acquistare Alitalia dopo i rumors che si erano diffusi riguardo a un'ipotesi di interesse da parte della compagnia in tandem con EasyJet. Il gruppo ha diffuso una nota in cui si legge che "Air France-Klm nega di aver presentato la richiesta".

Dopo la diffusione della voce, anche il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda era intervenuto in merito. "Su Alitalia l'obiettivo è chiudere prima delle elezioni", aveva detto, precisando che in campo ci sarebbero tre offerte, Lufthansa, Cerberus e Easyjet-Air France, salvo poi precisare che "la presenza dei francesi non è sicura".



Il ministro ha poi parlato dell'eventualità di esuberi spiegando: "Penso che ci saranno, cercheremo di renderli il minimo possibile ma non dimentichiamoci che veniamo da una proposta che è stata rigettata. Noi abbiamo messo dei soldi e uno dei parametri fondamentali è quello di non farne mettere altri ai cittadini italiani. Alitalia da sola non può andare avanti".