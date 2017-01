23 maggio 2014 Il peggiore capo al mondo? E' il boss

18:12 - Jeff Bezos, il boss di Amazon, il gigante nelle vendite online, è il peggior datore di lavoro al mondo. Parola di oltre 20mila sindacalisti che hanno votato per il primo referendum del genere, organizzato in occasione del congresso mondiale a Berlino. "Amazon tratta i suoi dipendenti come robot", è l'accusa più diffusa. Per i sindacalisti "Jeff Bezos impersona l'inumanità dei datori di lavoro che si fondano sul modello d'impresa statunitense".

"Il potere dell'azienda è fuori controllo", ha commentato la segretaria generale di Ituc-Csi, Sharan Burrow. Amazon tratta i suoi dipendenti come robot: "Jeff Bezos impersona l'inumanità dei datori di lavoro che si fondano sul modello d'impresa statunitense. Il nostro messaggio alle multinazionali è che la devono smettere di maltrattare i propri dipendenti", ha aggiunto Burrow.



Gli altri nomi candidati alla fascia di peggiore datore del mondo - Tra gli altri candidati per il sondaggio c'erano i nomi di C. Douglas McMillon, a.d. di Wal-Mart, Jamie Dimon di JP Morgan Chase, Loyd Blankfein di Goldman Sachs e Charles Koch delle Koch Industries.