14:51 - A dicembre il tasso di disoccupazione, secondo i dati Istat, è calato al 12,7%, appena sotto il record storico toccato a novembre (12,8%); su base annua invece l'aumento è dell'1,2%. Per quanto riguarda i dati sui giovani, a dicembre il tasso dei senza lavoro è stato del 41,6% (+4,2% annuo). L'occupazione giovanile, invece, è diminuita del 9,6% su base annua: rispetto a un anno prima, a dicembre 2013 lavoravano 100mila giovani in meno.

Insomma, gli ultimi numeri fotografano una situazione ancora molto problematica. Dopo i record negativi di novembre, la situazione migliora leggermente a dicembre, con 32mila persone in meno alla ricerca di un'attività, ma la discesa degli occupati non si ferma, con un -25mila rispetto a novembre. Così, sembra che i dati, ancora provvisori, dell'Istat, dicano che la diminuzione di chi cerca un lavoro è legata all'aumento degli inattivi, quelli che né hanno un lavoro né lo cercano, saliti di 51mila unità in un solo mese.



Tra i giovani, quelli che cercano un lavoro sono oggi un esercito di 671mila persone, mentre in tutto i disoccupati a dicembre sono 3 milioni e 229mila persone, il 10% in più su base annua, con una crescita di 293mila unità.



Quanto agli occupati, a dicembre risultano pari a 22 milioni e 270mila, lo 0,1% in meno (-25mila) rispetto al mese precedente, per una discesa dell'1,9% (424mila in meno) su base annua. I numeri dicono inoltre che il tasso di occupazione è pari oggi al 55,3% del totale. Tra gli occupati, i giovani sono 943mila, in aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente (+7mila), ma in diminuzione del 9,6% su base annua.