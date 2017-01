17:46 - "La spending review è uno strumento importante ma ulteriori risparmi saranno difficili senza affrontare l'elevata spesa per le pensioni". E' quanto afferma il Fondo monetario internazionale nell'Article IV sul nostro Paese, sottolineando che la spesa pubblica per la previdenza "è la più alta nell'area euro e rappresenta il 30% del totale della spesa". Per l'Fmi "c'è inoltre spazio per migliorare la spesa sanitaria".