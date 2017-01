Benzina, da sabato lo sciopero dei self

15:34 - Settimana nera per gli automobilisti che dovranno vedersela, da domani al 17 giugno, con uno sciopero degli impianti self service nei distributori di benzina. Mercoledì sarà invece la volta della serrata di tutte le stazioni di rifornimento, anche con servizio. I benzinai scioperano contro i prezzi alti imposti dalle compagnie in un contesto di "indifferenza della politica e delle istituzioni".

Lo sciopero è stato indetto dalle tre sigle sindacali Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, secondo cui proprio nei prossimi giorni arriveranno anche i rincari. Le associazioni di categoria prevedono prezzi in aumento di 1,5 centesimi al litro.