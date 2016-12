Trasforma la mattina nel tuo momento preferito

(RI)TAGLIA IL TEMPO – Umanamente non puoi chiedere al tuo corpo di reggere ritmi intensi per tutto il giorno, lavorare fino a notte fonda… e svegliarti prestissimo. Suddividi il tempo in modo da ripartire ciò che devi fare. Durante la sera rallenta. Salvare un'ora o mezz'ora di tempo per sé, in cui leggere, fare bricolage o rilassarti costituisce un riposo per il corpo e per la mente.



SONNO DI QUALITÀ – Ascoltare i propri bisogni è fondamentale. Riposati: eliminare preziose ore di sonno non è utile, né strategico. Svegliarsi ma ciondolare mezzi addormentati fa perdere tempo e concentrazione. Cuscino e materasso adeguati aiutano il riposo. Abbassa le luci e crea un'atmosfera rilassante durante la sera, ma di mattina spalanca le finestre, lascia entrare la luce. Il sole è la sveglia più efficace.



I TUOI OBIETTIVI – Perché desideri iniziare prima la giornata? La risposta che in cuor tuo darai a questa domanda è fondamentale per la riuscita del tuo impegno. Ci sono persone che riescono a svegliarsi alle quattro di mattina e altre per cui è difficile farlo alle sette. La vita è già estremamente piena di impegni: aggiungerne altri può aumentare stress e ansia. Con simili presupposti svegliarsi può diventare un'impresa impossibile.



UN'ORA PER TE – Sapere che ci attende una giornata pesante è faticoso dal punto di vista mentale: se desideri svegliarti un'ora prima per sbrigare altro lavoro… il tuo inconscio probabilmente si ribellerà! Sostituisci il senso del dovere con il piacere. Alzarsi può essere duro da affrontare ma se lo fai per qualcosa che ami sarà più semplice.



LA COLAZIONE – Prenditi per la gola e non farti mancare una colazione allegra, nutriente e invitante. Via libera a yogurt, semi, avena, saziante e leggera, frutta fresca. Hai tempo? Prepara un dolce semplice da sfruttare per la mattina. Accompagna il risveglio con la tua playlist preferita, la musica è pura energia.



HAI UNA RICOMPENSA? – Dieci minuti per meditare, leggere le notizie, bere un caffè con calma: regalare a noi stessi un attimo di tempo per un'attività in grado di favorire il buon umore aiuta a cominciare bene la giornata e alza il livello di autostima. Se puoi, pratica attività fisica: inciderà positivamente sul metabolismo stimolando il senso di benessere.



LA TUA META – Prima di alzarti chiediti che cosa vuoi dalla giornata che sta per iniziare. Tutti abbiamo una lista, mentale o scritta, di cose da fare, eppure non sempre questo ci aiuta a essere più produttivi. Valuta con attenzione ciò che pensi di dover fare e quello che, invece, senti di voler portare a termine. Abbassare il numero di obiettivi da raggiungere, ma scegliere una meta in linea con ciò che desideri davvero può aiutare a gestire in modo più felice la giornata.