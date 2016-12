Come ritrovare le energie per famiglia e lavoro dopo una notte insonne

Il pianto insistente di un bambino, il caldo, l'ansia che coglie pensando a scadenze e impegni lavorativi… In quanto a motivi per trascorrere nottate in bianco non si ha che l'imbarazzo della scelta. Il problema nasce al risveglio , quando si devono comunque affrontare gli impegni familiari della giornata. Tra questi ultimi spiccano quelli riguardanti i figli: accompagnarli a scuola, aiutarli nei compiti, seguirne le varie attività. Insomma, ciò di cui si ha bisogno in questo caso è di un'iniezione di fresche energie supplementari . A partire dalla colazione e da un po' di sport, alla concessione del letto, ma solo per una brevissima pennichella, l'importante è stare subito meglio riservando il sonno vero, lungo e rigenerante, alla notte successiva.

Appena sveglia, muoviti - Sembra un consiglio paradossale, ma non lo è. Infatti, praticare un po' di attività fisica dopo aver passato la notte in bianco è utile a riacquistare energia. All'inizio ci si sentirà a pezzi e completamente prive di forze. Però, già dopo i primi minuti, si avvertirà una netta sensazione di miglioramento del tono psico-fisico. Cosa fare, quindi? Camminata, corsa, una sequenza di stretching o una sessione di esercizi con i pesi.



Indispensabile colazione - Per riacquistare le energie fisiche e mentali, nonché il buonumore, è necessario non saltare mai la colazione. Di solito, chi dorme male tende ad avvertire una fame più insistente al mattino. Ciò che più conta è che la colazione sia completa e anche golosa, per risvegliare i sensi assopiti dalla stanchezza. Da gustare tassativamente sedute, meglio ancora all'aperto godendosi l'aria fresca del mattino.



Doccia, evitando il bagno caldo - La vasca da bagno colma di schiuma profumata è quanto di più rilassante esista nell'immaginario femminile. Ma non è indicata dopo una notte insonne, con necessità di riappropriarsi immediatamente delle energie perdute, è invece molto meglio optare per una doccia fresca accompagnata dalla musica preferita. In questo caso, è bene scegliere una colonna sonora adatta, evitando brani lenti e particolarmente distensivi. Altrettanto sconsigliate le melodie eccessivamente frenetiche, che accentuerebbero il nervosismo latente pronto a esplodere. La regola è: sì al buonumore, no all'ansia.



Circondarsi di profumi - Quando si è preda di svenimenti, la prima reazione è fare annusare al malcapitato un profumo forte e pungente (i classici sali). Dopo una notte in bianco ci si sente come sull'orlo di un perenne mancamento e, quindi, è utile immergersi in essenze che abbiano il potere di risvegliare e rigenerare. Qualche esempio: oli essenziali di menta, basilico, origano e limone. Da tenere in borsetta nelle giornate critiche.



Non prendere l'auto, meglio una passeggiata - Se si è dormito poco e male è consigliabile evitare l'auto e preferire una passeggiata, Prima di tutto guidare in stato di stanchezza estrema è pericoloso sia per se stessi sia per gli altri, in secondo luogo al nervosismo da insonnia si sommerebbero ansia da parcheggio e impazienza da traffico mattutino. Meglio evitare anche la bicicletta, se i riflessi non sono al massimo. Molto meglio, se possibile, camminare oppure, se la destinazione è lontana, prediligere i mezzi pubblici. Da affrontare tassativamente con musica ad hoc e riviste dai contenuti leggeri.