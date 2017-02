Il look ideale per la serata di San Valentino

Come mi vesto per San Valentino? Non è la cosa che state pensando tutte, in attesa della serata speciale con il vostro lui? E’ strano come ci facciamo prendere dall’ansia del “cosa mi metto” per una serata che potrebbe essere come tante altre, passate con la nostra persona importante. Però San Valentino è diverso: possiamo fare le ciniche quanto vogliamo, ma alla fine ci teniamo tutte e vogliamo trasformare la serata in qualcosa di davvero speciale.

Allora ecco alcune idee di look, per tutte le occasioni, per arrivare preparatissime e senza ansia.



1) L’abito lingerie: può essere azzardato e particolarmente sexy. Adatto se siete ancora nella fase “iniziale e focosa” dell’amore. O magari chissà, per dare un po’ di pepe dopo tanto tempo. Ricordatevi di portare qualcosa per coprirvi… è pur sempre febbraio!



2) Un crop-top invernale: perfetto con un pantalone a vita alta e un cappotto importante. Super chic ma trendy!



3) Un look rosso dalla testa ai piedi: azzardato? Ma è San Valentino! Se non ora, quando? E poi il rosso, oltre ad essere il colore dell’amore è anche quello della passione. Mandate un messaggio forte!



4) Un little-black-dress super chic: ovvero l’abitino nero passe-par-tout che vi sta benissimo e vi fa sentire perfetta in ogni occasione. Non dimenticate di valorizzarlo con una bella scarpa o un gioiello che vi illumini.



5) Un top stampato… a tema! Se siete ovviamente in modalità “casual”, per una cena a casa o un cinema. O se non siete particolarmente romantiche… potete comunque dire “lo so che è San Valentino! Ho i cuori sulla maglietta!”



6) Una gonna con le ruches: vero e proprio trend dell’anno, è romanticissima e vi risolve il look senza dovervi impegnare troppo per gli altri dettagli. Di fatto le ruches sono già un look!



7) Una gonna lunga… con lo spacco! Davvero elegante…ma con un tocco sensuale. Potete sdrammatizzarla con uno stivale, ma anche con una scarpa casual o addirittura sportiva!



8) Una mini in pelle: se volete davvero lasciarlo senza parole ed essere super sexy. Un tocco in più? Le calze con i pois sono il must.



9) Un abito in pizzo femminile: se volete davvero essere romantiche ma stare sul classico. Potete anche non scegliere necessariamente il nero: ci sono tantissimi colori perfetti per la serata, tra cui i romanticissimi colori pastello o un rosso Valentino intramontabile!



