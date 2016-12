Che donna sei? Scopri il look che più ti si addice

I trend per questo autunno/inverno , emersi dalle scorse sfilate, sono davvero tanti: quelli che vanno per la maggiore, però, sembrano essere già definiti, tra pizzi, trasparenze, velluti e stampe estrose . Come per ogni cosa, però, ci vuole misura: per quanto queste tendenze ci possano piacere tutte, spesso non è possibile seguirle sempre e, soprattutto, spesso non sono nelle nostre corde e non ci si addicono. Ecco come scegliere con cura quale trend si addice maggiormente alle nostre forme e alla nostra personalità.

Se la nostra natura è quella della donna sensuale e seducente, che non rinuncia mai ad un tocco di vedo non vedo, perché si sente sicura di sé stessa, il trend perfetto da seguire è quello che vede protagonisti i pizzi sensuali, gli abiti che sembrano rubati al cassetto della lingerie di lusso, le trasparenze esagerate e un tocco di pelle. Tutto rigorosamente nero, al massimo rosa antico.



Se l’indole è romantica, ma al tempo stesso modaiola e volete seguire il nuovo stile coloratissimo, un po’ geek e un po’ rubato dall’armadio della nonna, questo è il trend giusto per voi: una donna rigorosa nel vestire, che non desidera le scollature o le gonne sopra il ginocchio, ma che ama azzardare con gli abbinamenti di colori e materiali e che non vuole sicuro passare inosservata. Se vi riconoscete in questa donna, allora seguitelo!



Non amate i colori, i volumi esagerati o gli eccessi della moda? L’eleganza classica resta un trend che non va mai fuori moda e anche per questa stagione potrete contare sui neri rassicuranti, le mille gradazioni di grigi e le linee pulite.



Vi sentite decisamente rock e le vibrazioni degli anni ’80 vi danno sempre quel brivido in più? Scegliete le nuove generazioni di stilisti alla guida delle storiche case di moda: Saint Laurent, Givenchy, Versace sono decisamente rock e puntano su mini abiti, paillettes, lustrini, trucco pesante e accessori che ricordano le discoteche che hanno fatto la storia. Unica attenzione: dovete davvero essere una donna di carattere e portare questo stile con disinvoltura, per non rischiare di sembrare una macchietta.



