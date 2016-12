4 di 10 Istockphoto

Non vai d'accordo con tua suocera? Ecco dieci regole per gestire le discussioni

4 NON CHIEDERE, AFFERMA – Accade spesso di innervosirsi a causa dell'invadenza altrui, eppure nella maggior parte dei casi siamo poco disposti ad ammettere che siamo noi a permettere all'altro di poter essere invadente. Come cambiare? Smetti di chiedere, inizia ad affermare ciò in cui credi. E se di fronte a una decisione la suocera attacca con le sue motivazioni, sorridi e rispondi qualcosa come “Grazie, ascolto con piacere le tue ragioni, ma ho già preso la mia decisione”.