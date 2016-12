6 di 10 Corbis

Corbis

Mini guida alle diete più famose del mondo

6 DIETA VEGANA – Il regime vegano si fonda sulla ricchezza della natura e non prevede alcun tipo di prodotto animale. No a carne, latte, pesce, burro, formaggio e latte. Le fonti vegetali di proteine in realtà sono numerose: dai legumi alle mandorle spesso si tratta di cibi che utilizziamo poco e di cui un tempo era ricca l'alimentazione contadina. Altamente detox (da seguire anche per brevi periodi), escludendo i prodotti caseari, evita di farci incappare in un errore in cui cadiamo spesso: l'abuso di latticini. Tuttavia, per creare un'alimentazione equilibrata è necessario avere creatività e, soprattutto all'inizio, tempo e pazienza.