La dieta della luna per purificarsi e stare in forma

BENEFICI – Apprezzata dalle star, la Moon Diet è nota da tempo. Organizzata secondo le fasi lunari, sfrutta la forza gravitazionale esercitata dalla luna per aiutare il metabolismo e il drenaggio dei liquidi. In realtà non si tratta di una vera e propria dieta, ma di un'abitudine che può essere integrata al proprio stile alimentare, utile per sollecitare la depurazione alleggerendo il lavoro di fegato e reni.



QUANDO – Le fasi lunari influiscono sulla natura e sulla vita umana, anche sulla nascita dei bambini, come possono testimoniare molte ostetriche. È fondamentale conoscere l'ora esatta in cui avviene il cambio della fase lunare: per farlo puoi consultare internet o un calendario. A seconda delle settimane può variare e comprendere la fascia serale o le ore durante il giorno.



COME INIZIARE – A partire dal momento esatto in cui inizia la nuova fase lunare puoi sfruttare le 24 ore successive per un regime disintossicante a base di liquidi. Evita lo zucchero, che causa picchi di energia seguiti da cali immediati: il rischio è avere subito fame. Procurati frutta e verdura di stagione, acqua e le erbe benefiche per un infuso. Nelle 26 ore precedenti il cambio puoi seguire un'alimentazione leggera, via libera a creme e centrifugati.



MENU – Cogli l'opportunità per una giornata all'insegna del detox da organizzare con un menù leggero. Aiuterà il lavoro di fegato e reni, favorendo la depurazione dell'organismo. Se è mattina fai il pieno di energia con un centrifugato. Durante la giornata bevi molta acqua e prepara un thermos con una tisana calda, da sorseggiare con calma. Creme di verdura, brodo vegetale e succhi di frutta naturali preparati con l'estrattore forniranno sali minerali e vitamine.



ATTENZIONE – Secondo gli studi mangiare meno o effettuare periodicamente una giornata di digiuno ha effetti positivi perché aiuta il corpo a riposarsi e favorisce l'eliminazione delle tossine. Tuttavia, quando ci aspetta una giornata particolarmente impegnativa alimentarsi esclusivamente di liquidi può risultare difficile e frustrante. In questo caso tieni semplicemente conto della fase lunare per prediligere il più possibile zuppe, cibi semplici, verdura e frutta. Quando è possibile sfrutta il weekend: iniziare sarà più facile.



QUESTIONE DI LUCE – Con la luna piena il corpo tende a trattenere più liquidi, per questo risulta utile puntare sui tre giorni precedenti il cambio di fase. Sfrutta questo momento per rendere più leggero il menu giornaliero e punta su vegetali, acqua e cibi liquidi come vellutate e passati di verdura. La luna calante favorisce la disintossicazione e aiuta a liberarsi dell'acqua in eccesso, mentre nella fase crescente tende a farsi più acuto il desiderio di dolci, che è possibile sostituire con alternative salutari, quali yogurt, macedonia, frutta secca, avena, zenzero e cioccolato fondente in dosi moderate.