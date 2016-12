Dieta crudista per dimagrire in estate

BENEFICI – Elimini l'utilizzo del fornello e ritrovi il piacere di gustare il cibo nel modo più semplice possibile: grazie al crudismo è possibile introdurre un cambiamento nello stile alimentare quotidiano, in grado di favorire la circolazione e la salute del cuore. Inoltre, i vegetali crudi contengono quantità più alte di sali minerali e vitamine, che tendono a degradarsi con la cottura.



DRINK NATURALE – Via libera a centrifughe, frullati e succhi naturali ottenuti con l'estrattore, da consumare a colazione, merenda o per un pasto veloce. Ricchi di antiossidanti, saranno una cura di bellezza per la pelle, in grado di purificare e rendere luminosa l'epidermide.



DATTI UN TEMPO – Puoi sfruttare un weekend oppure una settimana in cui l'afa è più intensa per dare spazio alla tua voglia di cibi freschi e leggeri. Attenzione se soffri di diabete o candida, è bene evitare il consumo eccessivo di frutta zuccherina. Procurati tutto il necessario e libera la fantasia, sperimenta nuove ricette in grado di solleticare il gusto.



FONTI DI PROTEINE – Mandorle, anacardi, noci e nocciole insieme agli ortaggi a foglia verde e i semi costituiscono una fonte di proteine vegetali. Prova i semi di canapa, preziosi per chi segue una dieta vegana. Sì a olio extravergine a crudo, yogurt da usare come dessert o salsa, erbe aromatiche e spezie. Secondo i principi della raw diet i cibi non devono essere trattati a temperature superiori ai 45° C: per farlo è possibile utilizzare un essiccatore.



MENU TIPO – A colazione centrifugato misto di frutta e verdura, oppure macedonia e uno yogurt con un cucchiaino di semi vari. Per un break di metà mattina o durante il pomeriggio tieni in borsa una banana, ideale per ristabilire i livelli di potassio. Se l'afa ti fa passare l'appetito punta su un pranzo freschissimo a base di anguria, melone, pesche o frutti di bosco, importanti per la circolazione. Cena light con spaghetti veg di zucchine, carpaccio di carne o pesce e un'insalata a base di germogli, pezzi di mela, avocado e cipolla, altamente depurativa.