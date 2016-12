Roma, il talento femminile in mostra con Artemisia Gentileschi a Palazzo Braschi

A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 1 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 2 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 3 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 4 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 5 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 6 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 7 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 8 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 9 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 10 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 11 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 12 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 13 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 14 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 15 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 16 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 17 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 18 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 19 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 20 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 21 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 22 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 23 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 24 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 25 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 26 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi 27 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa A Roma la pittrice Artemisia Gentileschi in mostra al museo Palazzo Braschi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nei quadri si può ammirare la passione e la forza di una donna forte ma anche estremamente fragile. Artemisia riuscì a sopravvivere ad una famiglia violenta, a uno stupro e alle difficoltà economiche. Fu in grado di entrare all’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze dove potè imparare, già adulta, a leggere e scrivere, a suonare il liuto frequentando il mondo culturale. Visse una storia d'amore passionale con Francesco Maria Maringhi, a cui scrisse lettere piene di sentimento e di speranze.



Il visitatore potrà confrontare circa cento opere, provenienti da collezioni private e musei sparsi in tutto il mondo. I quadri sono organizzati in ordine cronologico dalla prima formazione presso la bottega del padre Orazio, al periodo romano, passando per quello fiorentino trascorso in compagnia degli artisti della Corte de Medici per finire con l'esperienza napoletana dell'artista. Tra i capolavori esposti anche la Giuditta che taglia la testa a Oloferne del Museo di Capodimonte, Ester e Assuero del Metropolitan Museum di New York e l’Autoritratto come suonatrice di liuto del Wadsworth Atheneum di Hartford Connecticut.



La mostra è stata organizzata con il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, promossa e prodotta da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Arthemisia Group e organizzata con Zètema Progetto Cultura.



Artemisia Gentileschi e il suo tempo

Palazzo Braschi, Museo di Roma, sale espositive del primo piano Roma

Piazza di S. Pantaleo 10, Roma Per informazioni su orari e biglietti clicca qui