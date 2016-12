Morto a Venezia Fulvio Roiter, il fotografo che raccontò la Laguna

LA VITA - Fulvio Roiter nasce a Meolo (Venezia) nel 1926. La sua passione per la fotografia inizia a vent'anni: nel 1949 aderisce infatti al circolo fotografico veneziano La Gondola. Il suo debutto sulla scena internazionale arriva cinque anni dopo, quando nel gennaio 1954 pubblica su Subjektive Photographie e Camera alcuni scatti provenienti dalla sua visita in Sicilia. Nel 1955 pubblica un libro fotografico dal titolo Ombrie, dedicato alle terre dell'Umbria, che gli è valso il Premio Nadar, assegnato ogni anno alla migliore opera fotografica in lingua francese. Tra il 1959 e il 1962 viaggia spesso in Brasile e in Belgio, dove incontra Lou Embo, fotografa, che sposerà pochi mesi dopo; nei successivi due anni gira il mondo e fotografa i paesaggi di Turchia, Messico, Libano, Louisiana, Irlanda. Grande ammirazione ha sempre nutrito per l'Africa: celebri i suoi scatti che ritraggono le danze rituali dei Watussi e dei Pigmei dello Zaire. Più di 70 le sue pubblicazioni, tra le quali il volume in bianco e nero su Venezia (Venise a fleur d'eau, 1954) che ha immortalato l'anima della città lagunare.