Milano: arriva "Future Ways of Living", l'evento per comprendere il futuro del design e delle nostre città

Dal 31 maggio al 27 luglio 2016 , l'organizzazione " Meet the Media Guru " e la Triennale di Milano presentano lo Special Program Future Ways of Living, un racconto in cinque incontri sul design , sul futuro delle città e sulla sostenibilità economico-sociale . A partecipare all'evento ci saranno importanti personalità di caratura internazionale : tra gli altri, l'antropologo Arjun Appadurai e il noto teorico del design John Thackara .

"I progetti urbani più significativi - spiega Thackara - mettono al centro la vitalità dei sistemi sociali ed ecologici . In termini di progettazione urbana si traduce nel supporto alla creatività sociale affinchè si possa attivare un cambiamento". Lo studioso sottolinea anche che "la società moderna ha bisogno di nuove forme di impresa che nascano dalla volontà di cooperare e partecipare come, ad esempio, lo sviluppo di cucine collettive, di giardini comunitari, di nuove piattaforme per condividere risorse e competenze. Ogni città ha bisogno di spazi che rispondano a questi requisiti e piattaforme cooperative nelle quali i valori della sicurezza , della salute , della mobilità , dell' assistenza agli anziani , del riciclo dell'acqua siano condivisi".

Maria Grazia Mattei, fondatrice nel 2005 di "Meet the Media Guru" - piattaforma di approfondimenti dedicati alla cultura digitale - spiega come Future Ways of Living rappresenti un viaggio intorno al mondo per seguire le traiettorie dell’innovazione: "Da maggio a luglio comporremo un mosaico di idee in tema di urbanistica, design, sostenibilità. E' un percorso che vuole offrire prospettive nuove, dove ci avvarremo di molte collaborazioni internazionali". "Meet the Media Guru" ha anche pubblicato con l’editore Egea la collana A tu per tu con la cultura digitale, che raccoglie le lezioni di dieci guru ospitati in questi anni dall'organizzazione.