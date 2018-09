L'età dell'oro di Cyril Pedrosa e Roxanne Moreil rivoluziona il romanzo medievale in chiave femminile

E’ uscito in tutte le librerie il primo dei due volumi de L’età dell’oro ( BAO Publishing, 224 pagine ), graphic novel di Cyril Pedrosa e Roxanne Moreil . Una storia epica, emozionante, dai risvolti profondi, ma radicata nel racconto cavalleresco d'avventura. Ambientata in un’antichità sui generis e piagata da profonde ingiustizie sociali, la trama narra le vicende della principessa Tilda, destinata ad ascendere al trono dopo il suicidio del re suo padre. Esiliata per un intrigo di palazzo, scopre però di essere parte di un destino più grande di lei. Un destino legato alla storia di un manoscritto dal titolo L’età dell’oro.

Il manoscritto in questione, infatti, potrebbe portare pace duratura tra i vassalli del regno perché predica la dottrina più pericolosa di tutte: quella della solidarietà, della condivisione e della compassione. Tilda cercherà di trovare la propria strada aiutata da due cavalieri in disgrazia, Tankred e il fido Bertil, ma si perderà rovinosamente, mentre la rivoluzione popolare distrugge l’ordine precostituito delle cose.



L’era dell’oro affronta temi attualissimi - con una realizzazione grafica altrettanto moderna - in un'ambientazione antica. Il romanzo medievale diventa dunque favola sociale, in cui le gesta degli eroi tradizionali lasciano il posto a quelle di una nuova e inedita protagonista, un’eroina passionale e moderna.



Gli autori - Cyril Pedrosa (1972) inizia la sua carriera nell’animazione lavorando con la Disney per i lungometraggi Il gobbo di Notre Dame e Hercules. Dopo aver lavorato su due serie per l'editore Delcourt, Ring Circus e Shaolin Moussaka, entrambe sceneggiate da David Chauvel, realizza una sua prima storia relativamente breve, Cuori solitari (edita in Italia da BAO) e poi Tre ombre, la prima opera lunga che lo consacra come autore completo. Nel 2011 la consacrazione con Portugal, il suo capolavoro (Premio Le Point, Premio Sheriff d’or della libreria Esprit BD, Premio Bédélys Monde, Premio Librerie del fumetto, Premio FNAC). Nel 2014, la Casa editrice milanese Bao Publishing pubblica Quaderno di Portugal, diario di viaggio in cui l’autore ripercorre visivamente i luoghi dell’acclamato graphic novel. Sempre nel 2014, è la volta di Cuori solitari. Nel 2015, viene pubblicato Gli Equinozi, affresco dolce e malinconico di destini che si incontrano e si intrecciano sfiorandosi da lontano. Nel 2016, l’opera si è aggiudicata il Premio Gran Guinigi come “Miglior Graphic Novel”.



Roxanne Moreil si divide tra il mestiere di libraia e un’innumerevole quantità di progetti legati al fumetto. Parte attiva della “Maison Fumetti”, ha partecipato alla creazione del festival Fumetti e della mostra femminista “Un fumetto quando voglio se voglio”. L’età dell’oro è la sua prima sceneggiatura, scritta a quattro mani insieme a Cyril Pedrosa. I due, nel 2015, hanno fondato l’associazione La Vie Moderne.



Nei prossimi giorni, gli autori saranno impegnati in un breve tour italiano:

25 settembre MILANO ore 18:30 presso la Feltrinelli di Piazza Piemonte 2

26 settembre ROMA ore 18:30 presso la Feltrinelli di Largo Torre Argentina 5/A

27 settembre BOLOGNA ore 18:00 presso la Feltrinelli di Piazza Ravegnana 1