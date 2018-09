3 settembre 2018 17:59 Eva Kant compie 55 anni: un graphic novel per celebrarla Astorina e Oscar Ink hanno voluto dedicare un fumetto allʼaffascinante compagna di Diabolik con retroscena e dettagli inediti dei giorni che videro la nascita del rapporto tra i due

Era il 1963 quando Eva Kant fece il suo ingresso nella vita di Diabolik e nella storia del fumetto per non uscirne più. Oggi l'affascinante Dama Bionda compie 55 anni. Astorina e Mondadori Oskar Ink hanno voluto celebrarla con un nuovo graphic novel: "Eva entra in scena" (ed. Astorina - Oskar Ink, pp. 184, euro 19). Nel volume - con la prefazione di una fan d'eccezione: Concita De Gregorio - retroscena e dettagli inediti dei giorni che videro la nascita del rapporto tra i due.

Eva e Diabolik si sono conosciuti sul luogo del delitto, lei lo ha colto sul fatto per poi salvarlo dalla ghigliottina. Da allora sono diventati un binomio inscindibile, complici inseparabili nel crimine come nella vita. Eva ha dimostrato di essere una compagna tenace, di essere capace di non farsi rubare la scena da un compagno tanto celebre: in questo mezzo secolo (e oltre) ha conquistato il pubblico creandosi un profilo ben preciso che conquista con la sua intelligenza, la sua destrezza, il suo coraggio, ma anche la sua eleganza, arrivando a imporsi come icona di stile con la pettinatura ispirata a Grace Kelly, il fisico statuario e il cognome preso in prestito da un importante filosofo tedesco.