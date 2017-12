Diabolik, 55 anni di storia e il numero 850 in edicola

Diabolik festeggia 850 numeri con una mostra dedicata a Bergamo Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 7 di 11 8 di 11 9 di 11 10 di 11 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Alcune delle tavole in esposizione alla mostra Diabolika Mano di Bergamo dedicata al celebre fumetto leggi tutto

Un successo che, come ha commentato Mario Gomboli, direttore di Astorina, casa editrice del fumetto, non sente la vecchiaia. "Se Diabolik è arrivato sin qui, non vedo il motivo per cui dovrebbe fermarsi. E poi le sfide sono la sua ragion d'essere". La crisi del settore ha ridotto le vendite, ma sono ancora tantissimi gli appassionati che corrono in edicola ogni mese. "Abbiamo una significativa percentuale di lettori e lettrici, giovani e giovanissimi, che hanno scoperto che quel personaggio amato dai genitori poteva affascinare anche loro. Uno zoccolo duro fedele quanto critico".



Il suo segreto passa anche dalla capacità di realizzare nuove iniziative collegate come la raccolta di figurine Panini o il volume speciale Diabolik fuori dagli schemi che raccoglie storie brevi disegnate dai maestri del fumetto italiano. Una storia che si rinnova sempre, senza perdere di vista la sua origine. Nel numero 850 ritroviamo infatti una storica firma della testata, Patricia Martinelli, direttrice del fumetto negli anni Novanta.



Anche la mostra in programma a Bergamo ripercorre le tappe degli ultimi cinquant'anni del fumetto. Era l'ottobre 1963 quando un giovane Enzo Facciolo disegna per la prima volta Diabolik nel numero L'impiccato. Se le sorelle Giussani sono le sue mamme, il disegnatore milanese è sicuramente il padre. Per questo motivo è stata realizzata a Bergamo la mostra Diabolika Mano, in programma fino al 26 gennaio, alla 255 Raw Gallery, che espone una serie di tavole e disegni originali per raccontare i cinquant'anni del rapporto tra Facciolo e il re del terrore, che finora ha firmato circa 200 episodi, cartoline, poster, calendari, quadri e sculture di ogni tipo.